Emigrantes voltaram a encontrar-se no Jardim Municipal de Mação

Convívio entre emigrantes oriundos de Mação, decorreu a passada terça-feira, 15 de Agosto, no Jardim Municipal de Mação. Iniciativa contou com cerimónia de abertura, animação musical e um lanche composto por produtos regionais.

O habitual convívio entre emigrantes oriundos de Mação, realizado a passada terça-feira, 15 de Agosto, começou com uma sessão de abertura onde Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, lamentou a pouca adesão que o convívio tem tido, embora tenha reforçado a importância de se manter o encontro, "nem que conte apenas com duas pessoas". Jorge Mansinho foi o único emigrante que quis falar na cerimónia de abertura, mostrando-se feliz por marcar, mais uma vez, presença no evento e deixando o desafio para o próximo ano, de ser feita a inauguração ao pequeno monumento, presente no jardim, de homenagem a todos os emigrantes.

O MIRANTE, falou com Manuel Faustino e Fernando Marques, emigrantes no Brasil, e José Santos, que viveu 37 anos na Suíça tendo voltado a Mação em 2020.

Reportagem desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.