No Paraísabor o torricado e os bolos de casamento são as iguarias em destaque

Mostra gastronómica de Vale do Paraíso termina este domingo, 8 de Outubro, às 23h00.

O torricado e os bolos de casamento são os atractivos do Paraísabor, a 16ª Mostra Gastronómica da Freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja. A mostra, que inclui uma feira de artesanato termina este domingo, 8 de Outubro, pelas 23h00.