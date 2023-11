Cerimónia de tomada de posse realizou-se a 22 de Novembro, no auditório da instituição.

João Coroado tomou posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), na cerimónia que decorreu a 22 de Novembro, no auditório da instituição. O professor e investigador, João Coroado, que liderou o IPT nos últimos quatro anos, foi reeleito nas eleições de 14 de Junho. Nuno Madeira e Natércia Santos compõem a equipa como vice-presidentes, assim como Rita Anastácio, João Patrício e Célio Marques no cargo de pró-presidentes.

Durante a cerimónia o presidente do IPT mencionou que 80% do plano de acção do mandato anterior foi alcançado e anunciou alguns dos objectivos para o mandato que se inicia.