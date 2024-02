Caminhada na freguesia de Abrã promoveu actividade física

Uma caminhada na freguesia de Abrã, concelho de Santarém, integrada na programação da empresa Viver Santarém, teve a participação, na manhã do dia 3 de Fevereiro, de pessoas de várias freguesias. Segundo Luís Fragoso, presidente da junta de freguesia de Abrã, um dos objectivos da iniciativa foi dar uma oportunidade de conhecer o território. A caminhada, que se dividiu em dois percursos, um de cinco quilómetros e outro de 11, atingiu as 250 inscrições e teve como foco a promoção do convívio e da actividade física.