Santarém celebra Dia dos Avós com música, memórias e muita partilha

O Museu Diocesano de Santarém assinalou na sexta-feira, 25 de Julho, o Dia dos Avós com uma tarde de convívio, música e partilha de tradições, antecipando a data oficial que se celebra hoje, 26 de Julho. O evento contou com a presença de cerca de 80 idosos de lares e IPSS do concelho, além de muitos familiares e membros da comunidade local.

Foi pedido aos participantes que trouxessem memórias ou tradições familiares como “passaporte” simbólico para o evento, criando um ambiente único de afectos e recordações. Ao longo da tarde avós e netos partilharam histórias e recordações, reforçando, em declarações a O MIRANTE, a ligação e amor que os une.

