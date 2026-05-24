Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles homenageado em Coruche e Margarida Cancela d’Abreu recebeu prémio
Cerimónia no Museu Municipal de Coruche juntou a distinção a uma arquitecta paisagista de referência e o gesto simbólico de inscrever no espaço público o nome de uma das figuras maiores da paisagem portuguesa contemporânea.
A arquitecta paisagista Margarida Sá Luz Coruche Cancela d’Abreu recebeu, em Coruche, o Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o Ambiente e a Paisagem 2025, numa cerimónia realizada no Museu Municipal de Coruche.
A distinção reconhece o percurso da arquitecta paisagista nas áreas da arquitectura paisagista, do ambiente, da paisagem e do ordenamento do território, valorizando uma visão ecológica, humanista e pública da paisagem.
Antes da sessão solene, foi descerrada a placa toponímica da actual Avenida do Sorraia, que passa a denominar-se Avenida Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. A homenagem inscreve no espaço público do concelho o nome de uma das figuras mais marcantes da paisagem portuguesa contemporânea, profundamente associada à defesa do ambiente, do território e da qualidade de vida.
O momento contou com a presença da família de Gonçalo Ribeiro Telles e reuniu, na mesma cerimónia, o reconhecimento do trabalho de Margarida Cancela d’Abreu e a evocação do legado do arquitecto paisagista.
O prémio é simbolizado por um troféu em forma de árvore, da autoria do escultor Luís Cruz, reforçando a actualidade de um pensamento que continua a ligar natureza, comunidade, paisagem e futuro.