Mem | 16-08-2025 00:05
Manuel Jarego
MEMÓRIA
Faleceu dia 16 de Agosto de 2021 com 72 anos
Foi vereador do PSD na câmara municipal do Cartaxo, entre 2005 e 2009, sendo reconhecido como uma pessoa que fez da sua passagem pela política local, um espaço para o encontro de vontades e de luta pela qualidade de vida da população.
