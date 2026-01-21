Mem | 21-01-2026 00:02
Alberto da Ponte
Faleceu dia 21 de Janeiro 2017 com 64 anos
Foi durante vários anos presidente da Central de Cervejas, com fábrica em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira. Após a saída da Central de Cervejas foi presidente da RTP. Alberto da Ponte nasceu a 18 de Junho de 1952 em Lisboa. Em entrevista a O MIRANTE, publicada em 2009, confessava que quase todos os fins-de-semana fugia da capital, onde vivia com a mulher e procurava a paisagem bucólica do Ribatejo para descansar. Possuía uma casa perto da Golegã.
