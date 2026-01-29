uma parceria com o Jornal Expresso
01/02/2026

Mem | 29-01-2026 00:02

José Júlio

Faleceu a 29 de Janeiro de 2021 com 86 anos

Foi uma das figuras maiores da tauromaquia nacional. A sua estreia em público ocorreu no final da temporada de 1955, num festival taurino realizado na Praça de Touros do Cartaxo. No ano seguinte, a 10 de Abril de 1956, vestiu pela primeira vez o traje de luzes, na Praça de Touros Monumental de Santarém e, em Junho do mesmo ano apresentou-se na Monumental do Campo Pequeno, em Lisboa. Depois do percurso como novilheiro, José Júlio tornar-se-ia matador de touros no ano de 1959, na Praça de Touros de Saragoça. Em Outubro de 2009 José Júlio celebrou os 50 anos da sua alternativa na arena da Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, onde foi descerrada uma placa comemorativa. Em 2 de Fevereiro de 2019, foi colocado um busto seu, junto ao mercado municipal de Vila Franca de Xira, por iniciativa de um grupo dos seus conterrâneos patrocinada pela edilidade local.

