Mem | 21-06-2026 00:03
Custódio Farto
MEMÓRIA
Faleceu dia 21 de Junho de 2022 com 60 anos
Fundou a Casa Farto - Correaria, em Samora Correia, em 1992, devido à paixão pela arte equestre. Em 2002 expandiu as instalações focando-se principalmente no fabrico da correaria tradicional portuguesa. Também se dedicou à recuperação de modelos antigos que já estavam esquecidos. Para além do fabrico de novos artigos a Casa Farto tem também uma área dedicada à reparação.
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