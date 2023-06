José Fidalgo Gonçalves

Ao longo da vida trabalhou em áreas como a metalomecânica ou gestão e chegou a ser despachante de tráfego aéreo. Desde os 14 anos esteve ligado ao movimento associativo. Foi presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira de 2000 a 2011, durante três mandatos, sempre com uma postura de sinceridade, frontalidade e amizade e após o percurso autárquico dedicou-se ao estudo e ao ensino, tendo sido professor no Instituto Superior de Educação e Ciências. Publicou livros de investigação académica com a chancela de O MIRANTE e era cronista habitual do jornal escrevendo normalmente sobre governança local e cidadania.