Eugénia Lima

Foi uma das mais importantes acordeonistas portuguesas. Residia em Rio Maior, cidade onde faleceu. Filha de um afinador de acordeões, estreou-se aos quatro anos no Cinema-Teatro Vaz Preto, em Castelo Branco, sua cidade natal. Em 1943 começou a gravar a solo, tendo registado ao longo da carreira, mais de uma dezena de discos com temas populares de diversos compositores e várias composições de sua autoria. Em Setembro de 1986 foi condecorada pelo Ministério da Cultura com a medalha de Mérito Cultural. Recebeu ainda o grau de Dama da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, em 1980, e o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1995.