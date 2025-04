O antigo deputado e eurodeputado do PCP, Sérgio Ribeiro participou, desde jovem no associativismo estudantil, tendo sido vice-presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa.

Aderiu ao Partido Comunista Português em 1959, tendo integrado, na clandestinidade, a célula de economistas. Estava preso por motivos políticos na altura do 25 de Abril, tendo sido libertado a 27 de Abril.

Após o 25 de Abril, Sérgio Ribeiro foi deputado à Assembleia da República nos anos 1980, e deputado no Parlamento Europeu de 1990 a 1999 e em 2004 e 2005.

Integrou o Comité Central do PCP de 2000 a 2012 e a Comissão Concelhia de Ourém, concelho de onde era natural o seu pai, Joaquim Ribeiro, e onde Sérgio Ribeiro fixou residência na localidade de Zambujal, na freguesia de Atouguia.

Em Ourém, Sérgio Ribeiro foi um dos 38 sócios da livraria Som da Tinta, juntamente com o Nobel José Saramago ou o músico Manuel Freire, e tem diversas obras publicadas. Recebeu a medalha de ouro do município de Outrem, em 2018.