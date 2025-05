Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, entre 2001 e 2016 e presidente da câmara municipal do Entroncamento, de 1982 a 1985. Manuel Fanha Vieira nasceu no Entroncamento a 20 de Junho de 1934. Os pais eram da vizinha localidade de Meia-Via e ele foi o mais novo de cinco irmãos. Trabalhou em contabilidade, actividade que abandonou quando foi eleito Provedor.