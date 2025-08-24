Memória | 25-08-2025 00:04
José Rodrigues
MEMÓRIA
Faleceu a 25 de Agosto de 25 com 74 anos
Enólogo, natural de Almeirim, foi professor na Escola Superior Agrária de Santarém e foi provador da Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola do Ribatejo, e depois do Tejo. Era mestre em Enologia e Viticultura pelo Instituto Superior de Agronomia, tendo participado em vários projectos de investigação.
