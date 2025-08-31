uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

Memória | 01-09-2025 00:05

José Bioucas-Dias

MEMÓRIA
Faleceu a 1 de Setembro de 2020, com 60 anos

Cientista na área das Geociências, natural da freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes. Foi professor no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, na Área Científica de Telecomunicações, no Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, sendo investigador sénior de Análise de Padrões e Imagens de Tecnologia de Informação.

