uma parceria com o Jornal Expresso
03/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 03-09-2025 00:05

José Torres

José Torres
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 3 de Setembro de 2010 com 72 anos

Nasceu em Torres Novas em 8 de Setembro de 1938 e faleceu no dia 3 de Setembro de 2010. Filho e sobrinho de jogadores de futebol, acabou ele próprio por seguir esse caminho. José Torres jogou no Clube Desportivo de Torres Novas, no Benfica, no Vitória de Setúbal e no Estoril Praia. Disputou 33 jogos com a camisola da selecção nacional de futebol. Fez parte da equipa que se classificou em terceiro lugar no campeonato do Mundo de 1966. Foi treinador do Estrela da Amadora, do Varzim, do Boavista, do Portimonense, do Beja, do Vila Real, do Vitória de Setúbal e do Estoril Praia. Foi seleccionador nacional entre 1984 e 1986. Era também conhecido como columbófilo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino