José-Alberto Marques

Natural de Torres Novas, foi um poeta ligado ao movimento da poesia experimental portuguesa desde as suas primeiras manifestações no final de década de 50. Vivia em Abrantes, desde a década de 60, cidade onde foi professor efectivo de Português na Escola D. Miguel de Almeida. O MIRANTE publicou, em 1997, um dos seus melhores livros de poesia com o título: “Eu Disse que Baudelaire Andava a Pé”, integrado na colecção Alma Nova. Em 1996 recebeu a medalha da cidade de Abrantes.