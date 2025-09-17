Historiador, sociólogo e crítico de arte, José-Augusto França morreu no sábado, 18 de Setembro, aos 98 anos, na casa de saúde de Jarzé, perto da cidade francesa de Angers. Era natural de Tomar, onde nasceu a 16 de Novembro de 1922, tendo doado parte do seu espólio ao museu da cidade natal. Da sua extensa obra, destacam-se os estudos sobre a arte em Portugal nos séculos XIX e XX, as monografias sobre Amadeo de Souza-Cardoso e Almada Negreiros, além de outros volumes de ensaios de interpretação e reflexão histórica, sociológica e estética sobre questões da arte contemporânea. Foi condecorado diversas vezes, tendo recebido o grau Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e as medalhas de Honra da Cidade de Lisboa (1992) e de Mérito Cultural (2012). Foi também condecorado a título póstumo, com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.