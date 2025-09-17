uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 18-09-2025 00:04

José-Augusto França

José-Augusto França
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 18 de Setembro de 2021 com 98 anos

Historiador, sociólogo e crítico de arte, José-Augusto França morreu no sábado, 18 de Setembro, aos 98 anos, na casa de saúde de Jarzé, perto da cidade francesa de Angers. Era natural de Tomar, onde nasceu a 16 de Novembro de 1922, tendo doado parte do seu espólio ao museu da cidade natal. Da sua extensa obra, destacam-se os estudos sobre a arte em Portugal nos séculos XIX e XX, as monografias sobre Amadeo de Souza-Cardoso e Almada Negreiros, além de outros volumes de ensaios de interpretação e reflexão histórica, sociológica e estética sobre questões da arte contemporânea. Foi condecorado diversas vezes, tendo recebido o grau Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e as medalhas de Honra da Cidade de Lisboa (1992) e de Mérito Cultural (2012). Foi também condecorado a título póstumo, com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar