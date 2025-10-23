uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 24-10-2025 00:05

Marco Paulo

Marco Paulo
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu dia 24 de Outubro de 2024 com 79 anos

Cantor, natural de Mourão, residiu 12 anos em Alenquer e começou a cantar nas festas da escola aos 15 anos. E foi também em Alenquer que, com 15 anos, ganhou o seu primeiro ‘cachet’ de 50 escudos. Foi intérprete de inúmeros êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar