Memória | 24-10-2025 00:05
Marco Paulo
MEMÓRIA
Faleceu dia 24 de Outubro de 2024 com 79 anos
Cantor, natural de Mourão, residiu 12 anos em Alenquer e começou a cantar nas festas da escola aos 15 anos. E foi também em Alenquer que, com 15 anos, ganhou o seu primeiro ‘cachet’ de 50 escudos. Foi intérprete de inúmeros êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar