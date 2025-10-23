Marco Paulo

Cantor, natural de Mourão, residiu 12 anos em Alenquer e começou a cantar nas festas da escola aos 15 anos. E foi também em Alenquer que, com 15 anos, ganhou o seu primeiro ‘cachet’ de 50 escudos. Foi intérprete de inúmeros êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”.