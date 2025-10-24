Memória | 25-10-2025 00:05
Eliseu Simões
MEMÓRIA
Faleceu dia 25 de Outubro de 2024, aos 69 anos
Massagista, fisioterapeuta e osteopata, natural de Almeirim, começou a trabalhar aos 14 anos como ajudante de farmácia e foi massagista de vários clubes da cidade.
