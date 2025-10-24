Memória | 25-10-2025 00:04
Virgílio Pereira
MEMÓRIA
Faleceu a 25 de Outubro de 2015 com 67 anos
Virgílio Manuel Pereira foi dirigente do CDS-PP do Entroncamento e membro da Assembleia Municipal daquele concelho, tendo sido igualmente dirigente do já extinto Grupo Desportivo dos Ferroviários do Entroncamento. Engenheiro Civil, trabalhou nos serviços técnicos da Câmara Municipal da Chamusca
