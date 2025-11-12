uma parceria com o Jornal Expresso
12/11/2025

Memória | 12-11-2025 00:04

Maria Arminda (Conhecida por Bruxa do Pego)

MEMÓRIA
Faleceu a 12 de Novembro de 2024, com 88 anos

Maria Arminda, nome porque era tratada porque dizia que Hermínia tinha sido erro de registo, era também conhecida por Bruxa do Pego, por ter fama de ler o passado e adivinhar o futuro de quem a procurava. Mãe de 10 filhos nunca soube ler nem escrever e dizia que a sua missão de vida era ajudar quem precisava. Na casa onde morava, à entrada do Pego, localidade do concelho de Abrantes, a mulher do campo, de sobrancelhas grossas, olhos pequenos e escuros, teve as portas de sua casa abertas para todos os que a procuravam, praticamente até à morte.

