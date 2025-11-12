Maria Arminda (Conhecida por Bruxa do Pego)

Maria Arminda, nome porque era tratada porque dizia que Hermínia tinha sido erro de registo, era também conhecida por Bruxa do Pego, por ter fama de ler o passado e adivinhar o futuro de quem a procurava. Mãe de 10 filhos nunca soube ler nem escrever e dizia que a sua missão de vida era ajudar quem precisava. Na casa onde morava, à entrada do Pego, localidade do concelho de Abrantes, a mulher do campo, de sobrancelhas grossas, olhos pequenos e escuros, teve as portas de sua casa abertas para todos os que a procuravam, praticamente até à morte.