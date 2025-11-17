Memória | 17-11-2025 00:05
Joaquim Isidro dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu a 17 Novembro 2017 aos 91 anos
Era campino na Ganadaria Palha e um dos últimos campinos tradicionais da Lezíria Ribatejana. Está sepultado no cemitério de Benavente. Entrevistado por O MIRANTE em 2006, aos 80 anos, Joaquim Isidro dos Santos dizia que o seu dia começava às seis da manhã e terminava ao pôr-do-sol. A idade avançada não o impedia de montar a cavalo mas já não dormia no meio dos toiros enrolado numa manta como quando era mais novo. Começou a trabalhar no campo com nove anos.
