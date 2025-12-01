Memória | 01-12-2025 00:05
Custódio de Jesus
MEMÓRIA
Faleceu com 74 anos, no dia 1 de Dezembro de 2006
Natural da Parreira e residente na Chamusca, Custódio de Jesus era proprietário da "Loja do Custódio", um dos estabelecimentos comerciais mais carismáticos da vila ribatejana. Com uma história de vida construída a pulso o empresário foi, através da sua casa de comércio, o primeiro apoio de muitas famílias, através de vendas a crédito.
