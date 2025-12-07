Memória | 07-12-2025 00:04
José Inácio da Costa Rosa
MEMÓRIA
Morreu no dia 7 de Dezembro de 2019, com 92 anos.
Era uma figura ilustre da cidade de Tomar. Arquitecto de formação, era um homem de múltiplas paixões. Em 2017 foi distinguido pela Câmara de Tomar com a Medalha de Valor e Altruísmo.
