Euclides da Silva Faria Barros (Kiki)

Antigo jogador de futebol, Euclides da Silva Faria Barros, mais conhecido por Kiki, esteve ao serviço do União de Tomar, nas épocas de 1968/69 a 1975/76, seis das quais na 1ª divisão nacional. Disputou 151 jogos ao serviço aquele clube, tendo sido campeão nacional de futebol da 2.ª Divisão na época 1973/74. Natural da cidade da Praia, Cabo Verde, Kiki vivia sozinho há largos anos em Santarém. Depois de deixar o União de Tomar jogou ainda em clubes como o SL Cartaxo, Vila Real e Lamarosense, nos distritais de Santarém, tendo deixado o futebol em 1981.