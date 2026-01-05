uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 05-01-2026 00:02

Euclides da Silva Faria Barros (Kiki)

MEMÓRIA
Faleceu a 5 de Janeiro de 2025 com 80 anos

Antigo jogador de futebol, Euclides da Silva Faria Barros, mais conhecido por Kiki, esteve ao serviço do União de Tomar, nas épocas de 1968/69 a 1975/76, seis das quais na 1ª divisão nacional. Disputou 151 jogos ao serviço aquele clube, tendo sido campeão nacional de futebol da 2.ª Divisão na época 1973/74. Natural da cidade da Praia, Cabo Verde, Kiki vivia sozinho há largos anos em Santarém. Depois de deixar o União de Tomar jogou ainda em clubes como o SL Cartaxo, Vila Real e Lamarosense, nos distritais de Santarém, tendo deixado o futebol em 1981.

