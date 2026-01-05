Memória | 05-01-2026 00:02
Euclides da Silva Faria Barros (Kiki)
MEMÓRIA
Faleceu a 5 de Janeiro de 2025 com 80 anos
Antigo jogador de futebol, Euclides da Silva Faria Barros, mais conhecido por Kiki, esteve ao serviço do União de Tomar, nas épocas de 1968/69 a 1975/76, seis das quais na 1ª divisão nacional. Disputou 151 jogos ao serviço aquele clube, tendo sido campeão nacional de futebol da 2.ª Divisão na época 1973/74. Natural da cidade da Praia, Cabo Verde, Kiki vivia sozinho há largos anos em Santarém. Depois de deixar o União de Tomar jogou ainda em clubes como o SL Cartaxo, Vila Real e Lamarosense, nos distritais de Santarém, tendo deixado o futebol em 1981.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar