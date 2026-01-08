Memória | 08-01-2026 00:02
Joaquim Esperancinha
MEMÓRIA
foto O MIRANTE
Faleceu a 8 de Janeiro de 2017 com 69 anos
Natural do Cartaxo, era licenciado em Engenharia Electrotécnica, com um percurso profissional na área industrial, em que ocupou cargos de gestão nos grupos CUF, Quimigal e Uralita, e na área da saúde. Foi presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, nos períodos de 2003-2005 e 2012-2014. Era, desde Agosto de 2014 presidente do Conselho de Administração da Galilei Saúde, entidade a operar na área da prestação de serviços e cuidados de saúde.
