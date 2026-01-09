Armando Oliveira

Era Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos, instituição a que estava ligado há cinquenta anos. Foi eleito duas vezes Presidente da Junta de Freguesia, concorrendo com o PS. Foi também presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos. Os pombos eram um dos seus passatempos e presidiu ao Clube Columbófilo local durante algum tempo.