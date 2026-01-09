Sílvia Frazão

Foi presidente da Assembleia Municipal de Benavente de 1994 a 1998, tendo exercido funções autárquica antes e depois destas datas, durante mais de três dezenas de anos. Foi dirigente associativa de diversas colectividades do concelho, nomeadamente da Sociedade Filarmónica União Samorense; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e do Grupo Desportivo de Samora Correia. Recebeu a medalha de mérito municipal, grau ouro, em 2012.