Memória | 09-01-2026 00:02
Sílvia Frazão
MEMÓRIA
Faleceu dia 9 de Janeiro de 2024 com 97 anos
Foi presidente da Assembleia Municipal de Benavente de 1994 a 1998, tendo exercido funções autárquica antes e depois destas datas, durante mais de três dezenas de anos. Foi dirigente associativa de diversas colectividades do concelho, nomeadamente da Sociedade Filarmónica União Samorense; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e do Grupo Desportivo de Samora Correia. Recebeu a medalha de mérito municipal, grau ouro, em 2012.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar