Memória | 11-01-2026 00:02
Mário Vasco d’Oliveira
MEMÓRIA
Faleceu a 11 de Janeiro de 2007
Nascido e criado em Santarém, na zona de Marvila, o Coronel Mário Vasco d'Oliveira era um cidadão muito empenhado nas questões da sua cidade. Era presença regular nas reuniões do executivo municipal, onde por vezes pedia a palavra no espaço destinado ao público para chamar a atenção para algumas questões. Era leitor de O MIRANTE e foram editados vários textos da sua autoria no espaço reservado aos leitores.
