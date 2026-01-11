Nascido e criado em Santarém, na zona de Marvila, o Coronel Mário Vasco d'Oliveira era um cidadão muito empenhado nas questões da sua cidade. Era presença regular nas reuniões do executivo municipal, onde por vezes pedia a palavra no espaço destinado ao público para chamar a atenção para algumas questões. Era leitor de O MIRANTE e foram editados vários textos da sua autoria no espaço reservado aos leitores.