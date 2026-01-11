uma parceria com o Jornal Expresso
11/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 11-01-2026 00:02

Mário Vasco d’Oliveira

Mário Vasco d’Oliveira
MEMÓRIA
foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 11 de Janeiro de 2007

Nascido e criado em Santarém, na zona de Marvila, o Coronel Mário Vasco d'Oliveira era um cidadão muito empenhado nas questões da sua cidade. Era presença regular nas reuniões do executivo municipal, onde por vezes pedia a palavra no espaço destinado ao público para chamar a atenção para algumas questões. Era leitor de O MIRANTE e foram editados vários textos da sua autoria no espaço reservado aos leitores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar