Memória | 23-01-2026 00:02
Manuel Pires Fontes
MEMÓRIA
Faleceu a 23 de Janeiro de 2017 com 90 anos
Era conhecido como o último calafate de Ortiga, concelho de Mação. Carpinteiro de profissão, fazia barcos para a pesca no rio Tejo, designados por picaretos. Ao longo da vida terá feito umas três centenas. Disse numa entrevista a O MIRANTE que demorava mais ou menos um mês a fazer cada um e que vendeu o primeiro que fez por 950 escudos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar