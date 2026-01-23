Manuel Pires Fontes

Era conhecido como o último calafate de Ortiga, concelho de Mação. Carpinteiro de profissão, fazia barcos para a pesca no rio Tejo, designados por picaretos. Ao longo da vida terá feito umas três centenas. Disse numa entrevista a O MIRANTE que demorava mais ou menos um mês a fazer cada um e que vendeu o primeiro que fez por 950 escudos.