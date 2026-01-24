Memória | 24-01-2026 00:02
João Prates Pimenta
MEMÓRIA
Faleceu dia 24 de Janeiro de 2025 com 96 anos
Foi o primeiro presidente do Centro de Apoio Social da Parreira, no concelho da Chamusca, e um dos grandes responsáveis pela construção das actuais instalações onde funciona aquela Instituição Particular de Solidariedade Social.
