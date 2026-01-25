Memória | 25-01-2026 00:02
Ramiro Ventura de Matos
MEMÓRIA
Faleceu dia 25 e Janeiro de 2025, com 80 anos
Artesão na área da cortiça, residia em Santarém e exerceu funções autárquicas no executivo da extinta Junta de Freguesia de São Salvador. Foi colaborador da empresa editora de O MIRANTE na área administrativa e comercial.
