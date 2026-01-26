Memória | 26-01-2026 00:02
Joaquim Pereira Deus
MEMÓRIA
Faleceu a 26-01-2011 com 80 anos
Foi Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, eleito pela AD (Aliança Democrática - PSD, CDS e PPM), de 1982 a 1985. Antes tinha sido vereador, eleito pelo PSD (1977-1979). Colaborou no livro “Trinta Anos do Poder Local Democrático em Rio Maior”, uma edição da autarquia com coordenação de Augusto Lopes.
