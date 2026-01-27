uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 27-01-2026 00:03

António dos Santos Júnior

MEMÓRIA
Faleceu no dia 27 de Janeiro 2017, com 73 anos

Natural de Cafuz, concelho de Vila Nova da Barquinha, foi um dos fundadores da CGTP- Intersindical. António dos Santos Júnior foi o primeiro presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos de Lisboa, em 1970, ano em que o sindicato integrou o núcleo de fundadores da central sindical. Estava emigrado no Canadá quando se deu o 25 de Abril de 1974.

