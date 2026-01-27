Memória | 27-01-2026 00:02
Manuel Pereira Dias
MEMÓRIA
Faleceu a 27 de Janeiro de 2015 com 84 anos
Nasceu em Abrantes em 9 de Novembro de 1930 e foi, nos tempos da ditadura, activista da CDE (Comissão Democrática Eleitoral), onde enfileirou entre personalidades como António Reis ou Maria de Jesus Barroso. Militante do Partido Socialista a partir de 25 de Abril de 1974, a sua intervenção política teve expressão nacional ao ser eleito deputado à Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 1975 e novamente em Abril de 1976 como deputado na 1ª Assembleia Legislativa. Esteve ligado à política local, tendo sido membro da Assembleia Municipal de Abrantes, de 1976 a 2013.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar