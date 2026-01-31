Francisco Matias

Tipógrafo de profissão, pertenceu a associações ambientalistas enquanto jovem e foi vereador e vice-presidente da câmara municipal da Chamusca durante mais de duas décadas, quando a mesma era presidida por Sérgio Carrinho, eleito pela CDU. Desde 2005 era apontado como candidato a presidente na véspera de todos os actos eleitorais, mas só acabou por o ser em 2013, tendo perdido as eleições para o PS por setenta e quatro votos. Cumpriu o mandato como vereador a tempo inteiro, a convite do presidente socialista, mas em 2017 a CDU afastou-o da lista de candidatos.