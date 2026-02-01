uma parceria com o Jornal Expresso
01/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 01-02-2026 00:02

António Manuel Cardoso (Nené)

MEMÓRIA
Faleceu dia 1 de Fevereiro de 2018 com 63 anos

António Manuel Cardoso nasceu em 16 de Junho de 1954. Foi jogador de futebol nas equipas jovens do Alcochetense e foi nessa altura que lhe puseram a alcunha de Nené, pela sua forma de jogar muito parecida com a de um jogador do Benfica com aquele nome. Foi Cabo do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete, entre 1984 e 1995. Foi empresário tauromáquico, tendo gerido diversas praças de toiros e representou vários cavaleiros tauromáquicos. Foi fundador da APET - Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, tendo desempenhado o cargo de vice-presidente até 2011. Em 2013 O MIRANTE entregou-lhe o Prémio Personalidade do Ano na área da tauromaquia. Faleceu na sequência de um acidente de viação.

