António Manuel Cardoso (Nené)

António Manuel Cardoso nasceu em 16 de Junho de 1954. Foi jogador de futebol nas equipas jovens do Alcochetense e foi nessa altura que lhe puseram a alcunha de Nené, pela sua forma de jogar muito parecida com a de um jogador do Benfica com aquele nome. Foi Cabo do Grupo de Forcados Amadores de Alcochete, entre 1984 e 1995. Foi empresário tauromáquico, tendo gerido diversas praças de toiros e representou vários cavaleiros tauromáquicos. Foi fundador da APET - Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, tendo desempenhado o cargo de vice-presidente até 2011. Em 2013 O MIRANTE entregou-lhe o Prémio Personalidade do Ano na área da tauromaquia. Faleceu na sequência de um acidente de viação.