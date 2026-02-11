uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 11-02-2026 00:02

Fernando Van Zeller Pereira Palha

Fernando Van Zeller Pereira Palha
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 11 de Fevereiro de 2016 com 83 anos

Conhecido criador de gado e proprietário da ganadaria Fernando Palha, esteve durante várias décadas ligado à direcção da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. A ligação da sua família ao mundo da tauromaquia era muito antiga. O seu bisavô Palha Blanco, deu nome à praça de toiros de Vila Franca de Xira e o primo, José Van Zeller Pereira Palha, (a quem tratava por tio), foi o fundador da festa do Colete Encarnado, em 1932, ano do nascimento de Fernando Palha. Numa entrevista a O MIRANTE, publicada a 27 de Junho de 2007, disse ter uma posição muito crítica sobre a utilização do Campino, símbolo do Ribatejo, como elemento decorativo de festas taurinas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar