Memória | 11-02-2026 00:02
Fernando Van Zeller Pereira Palha
MEMÓRIA
Faleceu a 11 de Fevereiro de 2016 com 83 anos
Conhecido criador de gado e proprietário da ganadaria Fernando Palha, esteve durante várias décadas ligado à direcção da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. A ligação da sua família ao mundo da tauromaquia era muito antiga. O seu bisavô Palha Blanco, deu nome à praça de toiros de Vila Franca de Xira e o primo, José Van Zeller Pereira Palha, (a quem tratava por tio), foi o fundador da festa do Colete Encarnado, em 1932, ano do nascimento de Fernando Palha. Numa entrevista a O MIRANTE, publicada a 27 de Junho de 2007, disse ter uma posição muito crítica sobre a utilização do Campino, símbolo do Ribatejo, como elemento decorativo de festas taurinas.
