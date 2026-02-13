Guitarrista natural de Almeirim vivia na altura do seu falecimento no Algarve. Ao longo da sua carreira trabalhou em várias casas de fado de Lisboa e acompanhou inúmeros fadistas de topo como Cidália Moreira, Carlos do Carmo, Amália, Ana Moura, Camané, Marisa, entre outros. Raimundo Seixas aprendeu a tocar com o barbeiro Leonel Minderico, que tinha uma barbearia na Rua de Coruche em Almeirim e que ensinava jovens a tocar guitarra quando não tinha clientes.