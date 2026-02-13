uma parceria com o Jornal Expresso
13/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 13-02-2026 00:02

Raimundo Seixas

MEMÓRIA
Faleceu a 13 de Fevereiro de 2016 aos 68 anos

Guitarrista natural de Almeirim vivia na altura do seu falecimento no Algarve. Ao longo da sua carreira trabalhou em várias casas de fado de Lisboa e acompanhou inúmeros fadistas de topo como Cidália Moreira, Carlos do Carmo, Amália, Ana Moura, Camané, Marisa, entre outros. Raimundo Seixas aprendeu a tocar com o barbeiro Leonel Minderico, que tinha uma barbearia na Rua de Coruche em Almeirim e que ensinava jovens a tocar guitarra quando não tinha clientes.

