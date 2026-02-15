uma parceria com o Jornal Expresso
15/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 15-02-2026 00:02

Francisco Filipe

MEMÓRIA
Faleceu a 15 de Fevereiro de 2025 com 109 anos

Natural da Lapa, concelho do Cartaxo, Francisco Filipe faleceu poucos dias depois de completar 109 anos. Era uma das pessoas mais idosas de Portugal. Tendo nascido num moinho, em Casais da Lapa, concelho do Cartaxo, pertencente à família, exerceu a profissão de moleiro. Estava a residir num lar em Aveiras de Cima, mas viveu até aos 100 anos viveu em habitação própria, recebendo apoio domiciliário. Caminhou com a ajuda de um andarilho até as pernas lhe falharem, já depois de completar os 102 anos.

