Memória | 18-02-2026 00:04
Alexandre Herculano Pita Soares
MEMÓRIA
Faleceu a 18/02/2014 com 73 anos
Foi Director distrital da Segurança Social de Santarém entre 1989 e 1995. Exerceu também o cargo de Director do Centro de Emprego de Santarém e foi professor no ISLA (Instituto Superior de Gestão e Administração).
