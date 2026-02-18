José Júlio Eloy

Foi sócio-gerente de várias empresas, sendo a mais significativa a Agro-Ribatejo, criada pelo seu pai em 1954. A nível associativo, foi presidente da Federação dos Grémios de Comércio do Distrito de Santarém, do Núcleo de Santarém da Cruz Vermelha e membro do conselho fiscal do CNEMA. Foi também vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia. Teve uma passagem breve pela política como vereador da Câmara Municipal de Santarém de 1972 a 1974. Em 1972 recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial e em 1997, foi distinguido pela Câmara de Santarém com o título de “Scalabitano Ilustre”. O MIRANTE e a Nersant atribuíram-lhe, em 2004, o Prémio Carreira Empresarial e, em 2018 recebeu o Prémio Nacional “Memória e Identidade”, atribuído pela Associação de Municípios com Centro Histórico. O seu nome foi atribuído a uma rua em Santarém.