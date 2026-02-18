Memória | 18-02-2026 00:02
Manuel dos Santos
MEMÓRIA
Faleceu a 18/02/1973 com 48 anos
O toureiro Manuel dos Santos nasceu em Lisboa mas foi criado na Golegã pelo seu avô, que também se chamava Manuel dos Santos, que era bandarilheiro e que ficou conhecido como "Passarito". Manuel dos Santos apresentou-se em público pela primeira vez aos 13 anos. Foi um dos mais importantes matadores de toiros. Faleceu na sequência de um acidente de automóvel. Tem uma estátua na Golegã, no largo da Imaculada Conceição, junto à Igreja Matriz.
