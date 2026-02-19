José Ribeiro Sineiro

Natural de Torres Novas, esteve ligado ao movimento associativo e de defesa do património cultural. Foi um dos fundadores da Associação de Defesa do Património de Torres. Esteve preso por motivos políticos no tempo da ditadura., de 1960 a 1965. Electricista de profissão publicou, em 2010, o livro “A iluminação pública e a electricidade na vila de Torres Novas”.