uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 19-02-2026 00:02

Padre António Onofre

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 19 de Fevereiro de 2007 com 84 anos

Foi Professor e Prefeito do Seminário de Santarém de 1945 a 1950. Foi professor de Religião e Moral em várias escolas e pertenceu à comissão preparatória para a criação da Diocese de Santarém, constituída em Julho de 1975. Foi Chanceler da Diocese até Setembro de 2006, mestre de cerimónias da Sé e membro da equipa de arte sacra.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar