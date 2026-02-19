Padre António Onofre

Foi Professor e Prefeito do Seminário de Santarém de 1945 a 1950. Foi professor de Religião e Moral em várias escolas e pertenceu à comissão preparatória para a criação da Diocese de Santarém, constituída em Julho de 1975. Foi Chanceler da Diocese até Setembro de 2006, mestre de cerimónias da Sé e membro da equipa de arte sacra.