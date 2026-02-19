Memória | 19-02-2026 00:02
Padre António Onofre
Faleceu a 19 de Fevereiro de 2007 com 84 anos
Foi Professor e Prefeito do Seminário de Santarém de 1945 a 1950. Foi professor de Religião e Moral em várias escolas e pertenceu à comissão preparatória para a criação da Diocese de Santarém, constituída em Julho de 1975. Foi Chanceler da Diocese até Setembro de 2006, mestre de cerimónias da Sé e membro da equipa de arte sacra.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar