21/02/2026

Memória | 21-02-2026 00:02

Júlio Graça

Júlio Graça
Faleceu a 21 de Fevereiro de 2006 com 83 anos

Poeta, novelista e romancista ligado à corrente neo-realista. Nasceu em Vila Franca de Xira mas desde os três meses de idade que passou a residir em Alhandra onde faleceu. Escreveu, entre outros os romances “Buza”, “Lezíria”, “O Salário de Judas” e “Um Palmo de Terra. Empenhou-se no projecto do Museu do Neo-Realismo. Foi durante vários anos responsável pela Casa Museu Dr. Sousa Martins, em Alhandra.

