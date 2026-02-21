Júlio Graça

Poeta, novelista e romancista ligado à corrente neo-realista. Nasceu em Vila Franca de Xira mas desde os três meses de idade que passou a residir em Alhandra onde faleceu. Escreveu, entre outros os romances “Buza”, “Lezíria”, “O Salário de Judas” e “Um Palmo de Terra. Empenhou-se no projecto do Museu do Neo-Realismo. Foi durante vários anos responsável pela Casa Museu Dr. Sousa Martins, em Alhandra.