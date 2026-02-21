Memória | 21-02-2026 00:02
Júlio Graça
MEMÓRIA
Faleceu a 21 de Fevereiro de 2006 com 83 anos
Poeta, novelista e romancista ligado à corrente neo-realista. Nasceu em Vila Franca de Xira mas desde os três meses de idade que passou a residir em Alhandra onde faleceu. Escreveu, entre outros os romances “Buza”, “Lezíria”, “O Salário de Judas” e “Um Palmo de Terra. Empenhou-se no projecto do Museu do Neo-Realismo. Foi durante vários anos responsável pela Casa Museu Dr. Sousa Martins, em Alhandra.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar