Rui Rodrigues

Antigo futebolista internacional, nascido em Moçambique, representou a Académica de Coimbra, o Benfica e o Vitória de Guimarães nas décadas de 60 e 70. Formou-se em Farmácia, em Coimbra, em 1975 e após deixar de jogar futebol trabalhou em vários laboratórios farmacêuticos e, mais tarde, na farmácia da Parreira, Chamusca, de que foi proprietário.