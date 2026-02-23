Memória | 23-02-2026 00:02
Rui Rodrigues
MEMÓRIA
Faleceu a 23 de Fevereiro de 2024, com 80 anos
Antigo futebolista internacional, nascido em Moçambique, representou a Académica de Coimbra, o Benfica e o Vitória de Guimarães nas décadas de 60 e 70. Formou-se em Farmácia, em Coimbra, em 1975 e após deixar de jogar futebol trabalhou em vários laboratórios farmacêuticos e, mais tarde, na farmácia da Parreira, Chamusca, de que foi proprietário.
