Na altura do seu falecimento era Deputada, eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa, Presidente da Direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria e Presidente do grupo de coordenação autárquica do PSD no concelho de Vila Franca de Xira. Odete Maria Loureiro da Silva nasceu no Porto e foi ainda jovem para o concelho de Vila Franca de Xira com os pais. Era gestora e trabalhava numa empresa de distribuição de combustíveis antes de ser eleita deputada. Foi Personalidade do Ano - Titulo Póstumo/2016.