10/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Memória | 10-03-2026 00:03

Odete Maria Loureiro da Silva

MEMÓRIA
Faleceu a 10 de Março de 2016 com 44 anos de idade

Na altura do seu falecimento era Deputada, eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa, Presidente da Direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria e Presidente do grupo de coordenação autárquica do PSD no concelho de Vila Franca de Xira. Odete Maria Loureiro da Silva nasceu no Porto e foi ainda jovem para o concelho de Vila Franca de Xira com os pais. Era gestora e trabalhava numa empresa de distribuição de combustíveis antes de ser eleita deputada. Foi Personalidade do Ano - Titulo Póstumo/2016.

